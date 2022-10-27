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Забирали ноги і кидали все: солдат РФ розповів про відступ на Донецькому напрямку

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 18:39
Забирали ноги і кидали все: солдат РФ розповів про відступ на Донецькому напрямку Фото: солдат РФ розповів про відступ на Донецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський військовий на Донецькому напрямку розповів про відступ військових РФ і злагоджену роботу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Вчора несли ноги так, що все, що встигли, схопили та йшли. Тільки пацанів шкода, не пощастило їм, коротше. Просто в оточення потрапили і почали вони з усього чого можна бити: і артилерія, і танки – все поспіль. Комусь пощастило, комусь – ні. Якби ми там залишилися ночувати, то все – сьогодні б уже на зв'язок ніхто не вийшов. Нас із 90 осіб за годину залишилося 80, напевно. Командування теж учора посікло", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

За словами російського військового, у ЗСУ все злагоджено працює, є зв'язок і кожен підрозділ чітко виконує поставлене завдання.

Нагадаємо, раніше військовий РФ розповів про вимагання коштів із родичів товариша по службі, якого взяли в "полон" бійки "ДНР".

Також стало відомо, що російський окупант розповів про серйозні втрати на Херсонському напрямку та заявив про бажання втекти з поля бою.

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