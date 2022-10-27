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Зеків на передову, а з їжі - зерно. Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення)

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Україна, Четвер 27 жовтня 2022 09:42
Зеків на передову, а з їжі - зерно. Окупант розповів про становище армії РФ (перехоплення) Фото: окупанти кидають на передову зеків (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське командування кидає завербованих ув'язнених на передову, а за ними розміщує загін, який розстрілює дезертирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові окупант розповів дружині про ситуації на фронті та становище російської армії. За його словами, командування для поповнення втрат кинуло на передову ув'язнених.

"У нас зеків привезли з тюрми. Ну їх кудись завели вперед-вперед... А ми тут сидимо як загороджувальний загін. Якщо хтось побіжить - замочимо", - сказав окупант.

При цьому він зазначив, що позаду них є ще один загін, який розстрілює дезертирів. Солдат додав, що умови життя на фронті жахливі. Деякі з росіян, що не мають змоги придбати їжу у магазині, їдять зерно.

"Взагалі немає їжі. У кого грошей немає, той, бл**ь, пшеницю з поля жре, яка проросла... Куртку собі знайшов... бушлат той я про***в, коли вишибли... куртку "Роснєфть" знайшов в крові, але тепла", - сказав окупант.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще понад 300 окупантів, а всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 69 тисяч своїх військових.

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