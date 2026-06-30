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До п'яти годин у дорозі: чому сьогодні масово затримуються поїзди з Харкова

12:39 30.06.2026 Вт
2 хв
Затримуються 30 червня також поїзди до Сум, Дніпра та Запоріжжя
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Поїзди із Харкова курсують із затримками (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Низка пасажирських поїздів, які курсують із Харкова та до Харкова, сьогодні рухаються із суттєвими затримками. Найбільше запізнюється рейс до Одеси - майже на п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці".

Станом на 12:10 найбільші затримки мають такі поїзди:

  • №7/8 Харків - Одеса - затримка 4 години 55 хвилин;
  • №17/18 Харків - Ужгород - 3 години 23 хвилини (орієнтовне прибуття - 12:53);
  • №123/124 Харків - Чернівці - 3 години 8 хвилин (орієнтовне прибуття - 11:44);
  • №1/2 Харків - Рахів - 3 години 8 хвилин (орієнтовне прибуття - 13:03);
  • №93/94 Харків - Хелм - 2 години 19 хвилин;
  • №21/22 Харків - Львів - 1 година 53 хвилини (орієнтовне прибуття - 14:55);
  • №7/8 Одеса - Харків - 1 година 2 хвилини;
  • №15/16 Івано-Франківськ - Харків - 21 хвилина.


Які поїзди затримуються найбільше 30 червня? (скриншот із онлайн-табло УЗ)

У компанії пояснили, що причиною затримок більшості рейсів став вплив бойових дій. Винятком є поїзд №93/94 Харків - Хелм, який запізнюється через затримки під час проходження кордону.

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Через бойові дії із затримками понад 3 години курсують поїзди: №3/4 Ужгород - Дніпро-Головний та №31/32 Пшемисль Головний - Запоріжжя-1, а також рейси до Сум.

Пасажирам рекомендують стежити за оновленням інформації щодо руху поїздів через офіційні канали "Укрзалізниці".

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" зафіксувала рекордний попит на літні залізничні перевезення: за два тижні компанія перевезла понад мільйон пасажирів, однак кількість охочих придбати квитки, особливо на напрямки Київ - Одеса та Київ - Львів, у кілька разів перевищує наявну пропозицію. Через це перевізник додає додаткові вагони та рейси на найпопулярніших маршрутах.

У компанії прогнозують, що влітку на одне місце претендуватимуть до 6-7 пасажирів, а також радять купувати квитки заздалегідь або користуватися функцією автоматичного викупу.

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