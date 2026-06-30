До пяти часов в пути: почему сегодня массово задерживаются поезда из Харькова

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" зафиксировала рекордный спрос на летние железнодорожные перевозки: за две недели компания перевезла более миллиона пассажиров, однако количество желающих приобрести билеты, особенно на направления Киев - Одесса и Киев - Львов, в несколько раз превышает имеющееся предложение. Поэтому перевозчик добавляет дополнительные вагоны и рейсы на самых популярных маршрутах.

В компании прогнозируют, что летом на одно место будут претендовать до 6-7 пассажиров, а также советуют покупать заранее билеты или пользоваться функцией автоматического выкупа.