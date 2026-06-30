До п'яти годин у дорозі: чому сьогодні масово затримуються поїзди з Харкова

Низка пасажирських поїздів, які курсують із Харкова та до Харкова, сьогодні рухаються із суттєвими затримками. Найбільше запізнюється рейс до Одеси - майже на п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Укрзалізниці" .

Станом на 12:10 найбільші затримки мають такі поїзди:

№7/8 Харків - Одеса - затримка 4 години 55 хвилин ;

- затримка ; №17/18 Харків - Ужгород - 3 години 23 хвилини (орієнтовне прибуття - 12:53);

- (орієнтовне прибуття - 12:53); №123/124 Харків - Чернівці - 3 години 8 хвилин (орієнтовне прибуття - 11:44);

- (орієнтовне прибуття - 11:44); №1/2 Харків - Рахів - 3 години 8 хвилин (орієнтовне прибуття - 13:03);

- (орієнтовне прибуття - 13:03); №93/94 Харків - Хелм - 2 години 19 хвилин ;

- ; №21/22 Харків - Львів - 1 година 53 хвилини (орієнтовне прибуття - 14:55);

- (орієнтовне прибуття - 14:55); №7/8 Одеса - Харків - 1 година 2 хвилини ;

- ; №15/16 Івано-Франківськ - Харків - 21 хвилина.



Які поїзди затримуються найбільше 30 червня? (скриншот із онлайн-табло УЗ)

У компанії пояснили, що причиною затримок більшості рейсів став вплив бойових дій. Винятком є поїзд №93/94 Харків - Хелм, який запізнюється через затримки під час проходження кордону.

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Через бойові дії із затримками понад 3 години курсують поїзди: №3/4 Ужгород - Дніпро-Головний та №31/32 Пшемисль Головний - Запоріжжя-1, а також рейси до Сум.

Пасажирам рекомендують стежити за оновленням інформації щодо руху поїздів через офіційні канали "Укрзалізниці".