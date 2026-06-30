До пяти часов в пути: почему сегодня массово задерживаются поезда из Харькова
Ряд пассажирских поездов, которые курсируют из Харькова и в Харьков, сегодня двигаются с существенными задержками. Больше всего опаздывает рейс в Одессу - почти на пять часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци" .
По состоянию на 12:10 самые большие задержки имеют следующие поезда:
- №7/8 Харьков - Одесса - задержка 4 часа 55 минут ;
- №17/18 Харьков - Ужгород - 3 часа 23 минуты (ориентировочное прибытие - 12:53);
- №123/124 Харьков - Черновцы - 3 часа 8 минут;
- №1/2 Харьков - Рахов - 3 часа 8 минут (ориентировочное прибытие – 13:03);
- №93/94 Харьков - Хелм - 2 часа 19 минут ;
- №21/22 Харьков - Львов - 1 час 53 минуты (ориентировочное прибытие - 14:55);
- №7/8 Одесса - Харьков - 1 час 2 минуты ;
- №15/16 Ивано-Франковск - Харьков - 21 минута .
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В компании объяснили, что причиной задержек большинства рейсов стало влияние боевых действий . Исключение составляет поезд №93/94 Харьков-Хелм, который опаздывает из-за задержек во время прохождения границы .
Из-за боевых действий с задержками свыше 3 часов курсируют поезда: №3/4 Ужгород - Днепр-Главный и №31/32 Пшемысль Главный - Запорожье-1, а также рейсы в Сумы .
Пассажирам рекомендуют следить за обновлением информации о движении поездов через официальные каналы "Укрзализныци".
Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" зафиксировала рекордный спрос на летние железнодорожные перевозки: за две недели компания перевезла более миллиона пассажиров, однако количество желающих приобрести билеты, особенно на направления Киев - Одесса и Киев - Львов, в несколько раз превышает имеющееся предложение. Поэтому перевозчик добавляет дополнительные вагоны и рейсы на самых популярных маршрутах.
В компании прогнозируют, что летом на одно место будут претендовать до 6-7 пассажиров, а также советуют покупать заранее билеты или пользоваться функцией автоматического выкупа.