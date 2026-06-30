До пяти часов в пути: почему сегодня массово задерживаются поезда из Харькова

Ряд пассажирских поездов, которые курсируют из Харькова и в Харьков, сегодня двигаются с существенными задержками. Больше всего опаздывает рейс в Одессу - почти на пять часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Укрзализныци" .

Из-за боевых действий с задержками свыше 3 часов курсируют поезда: №3/4 Ужгород - Днепр-Главный и №31/32 Пшемысль Главный - Запорожье-1, а также рейсы в Сумы .

В компании объяснили, что причиной задержек большинства рейсов стало влияние боевых действий . Исключение составляет поезд №93/94 Харьков-Хелм , который опаздывает из-за задержек во время прохождения границы .

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" зафиксировала рекордный спрос на летние железнодорожные перевозки: за две недели компания перевезла более миллиона пассажиров, однако количество желающих приобрести билеты, особенно на направления Киев - Одесса и Киев - Львов, в несколько раз превышает имеющееся предложение. Поэтому перевозчик добавляет дополнительные вагоны и рейсы на самых популярных маршрутах.

В компании прогнозируют, что летом на одно место будут претендовать до 6-7 пассажиров, а также советуют покупать заранее билеты или пользоваться функцией автоматического выкупа.