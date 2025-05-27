Пʼятеро енергетиків та шахтарів ДТЕК повернулися з російського полону

"23-25 травня 2025 року відбувся наймасштабніший обмін полоненими від початку повномасштабної війни між Україною та РФ. В результаті домовленостей, досягнутих під час переговорів у Стамбулі, додому повернулися 1000 українців, серед яких - п'ять працівників ДТЕК Енерго, що захищали Україну на передовій", - йдеться в ньому.

Зокрема, з полону повернулися шахтарі Антон Кобець та Станіслав Третяков, гірник Сергій Земляний, машиніст підземних установок Віталій Яворський та енергетик Дмитро Шитра.

"Для наших колег цей період був надзвичайно складним, але їхня незламність та віра кожного українця стали вирішальною силою, що допомогла їм вистояти й повернутися додому. Щиро вітаємо наших героїв із поверненням! Пишаємося їхньою стійкістю, мужністю й вірністю Україні", - підкреслили в ДТЕК.

Обмін полоненими "1000 на 1000"

Нагадаємо, що ще 16 травня у Туреччині на переговорах між Україною та Росією було досягнуто домовленості про масштабний обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". Через великий обсяг процедура проходила поетапно протягом трьох днів.

Перший етап обміну відбувся у п'ятницю, 23 травня. Він передбачав звільнення 390 осіб: серед них 270 військових і 120 цивільних. Другого дня, 24 травня, Україна повернула 307 захисників. У неділю, 25 травня, з полону повернулися ще 303 українці, включно з 70 оборонцями Маріуполя.