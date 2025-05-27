Пятеро энергетиков и шахтеров ДТЭК вернулись из российского плена

"23-25 мая 2025 года состоялся самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны между Украиной и РФ. В результате договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, домой вернулись 1000 украинцев, среди которых - пять работников ДТЭК Энерго, защищавших Украину на передовой", - говорится в нем.

В частности, из плена вернулись шахтеры Антон Кобец и Станислав Третьяков, горняк Сергей Земляной, машинист подземных установок Виталий Яворский и энергетик Дмитрий Шитра.

"Для наших коллег этот период был чрезвычайно сложным, но их несокрушимость и вера каждого украинца стали решающей силой, которая помогла им выстоять и вернуться домой. Искренне поздравляем наших героев с возвращением! Гордимся их стойкостью, мужеством и верностью Украине", - подчеркнули в ДТЭК.

Обмен пленными "1000 на 1000"

Напомним, что еще 16 мая в Турции на переговорах между Украиной и Россией была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000". Из-за большого объема процедура проходила поэтапно в течение трех дней.

Первый этап обмена состоялся в пятницу, 23 мая. Он предусматривал освобождение 390 человек: среди них 270 военных и 120 гражданских. На второй день, 24 мая, Украина вернула 307 защитников. В воскресенье, 25 мая, из плена вернулись еще 303 украинца, включая 70 защитников Мариуполя.