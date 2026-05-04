П'ятеро дітей постраждали через вибух старого снаряду в Австрії

У суботу ввечері в австрійському селі Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт вибухнув снаряд часів Другої світової війни, що знаходився під дитячим вогнищем. П'ятеро дітей віком від 10 до 14 років отримали поранення і госпіталізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Що сталося
Діти приїхали з іншого району федеральної землі Верхня Австрія на організований молодіжний виїзд - місце є популярним для таборування молодіжних груп. Коли вогнище розгорілося, під ним вибухнув предмет, який поліція описала як "пережиток війни".
Після вибуху правоохоронці оглянули сусідній майданчик для вогнища і виявили ще один предмет із вибухівкою. На місці працює група саперів. Поліція розслідує, як боєприпаси опинилися під місцем для вогнища.
П'ятеро постраждалих дітей доставлені до дитячої лікарні в місті Лінц. Ступінь тяжкості поранень уточнюється.
Контекст
Боєприпаси часів Другої світової в Австрії досі іноді виявляють - переважно під час будівельних робіт. Однак нещасні випадки через їхнє ненавмисне підривання трапляються вкрай рідко.
