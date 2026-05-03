ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Філіппіни заявили про незаконні дослідження Китаю в своїх водах і готують відповідь

12:38 03.05.2026 Нд
2 хв
У Манілі заявили про зухвале порушення конвенції ООН
aimg Марія Науменко
Філіппіни заявили про незаконні дослідження Китаю в своїх водах і готують відповідь Фото: співробітники берегової охорони Філіппін (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Берегова охорона Філіппін заявила, що чотири китайські судна проводять незаконні морські наукові дослідження у водах країни, та пригрозила їх витіснити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: З'явились супутникові знімки, як Китай готує флот велетенських стелс-дронів

За словами представників відомства, йдеться про дослідження, які здійснюються без дозволу уряду Філіппін, що розцінюється як порушення Конвенції ООН з морського права.

"Берегова охорона Філіппін встановила, що вони проводять незаконні морські наукові дослідження без відповідних повноважень та попередньої згоди уряду Філіппін, що є явним порушенням Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права", - йдеться у заяві речника Берегової охорони контр-адмірала Джея Тарріела.

Він додав, що для реагування можуть бути задіяні літаки та патрульні катери, щоб витіснити китайські судна з акваторії.

Що відомо про ці судна

Згідно з інформацією філіппінської сторони, два судна були помічені на захід і північний схід від Ітбаята в провінції Батанес. Ще одне перебувало поблизу атолу Джексон біля Палавану, а четверте - на північний захід від мілини Скарборо.

Одне з суден, за даними берегової охорони, є сучасним океанографічним дослідницьким кораблем, здатним проводити глибоководні дослідження, картографування морського дна та геофізичну розвідку.

Інше - це перший у світі інтелектуальний дрон-носій, побудований для одночасного розгортання та керування понад 50 безпілотними повітряними, надводними та підводними апаратами з метою проведення комплексних тривимірних океанічних досліджень.

"Ми не будемо терпіти жодних незаконних морських наукових досліджень, що проводяться без згоди нашого уряду", - заявив начальник берегової охорони Філіппін Ронні Гіл Гаван.

Нагадаємо, 20 квітня США та Філіппіни розпочали найбільші спільні військові навчання "Балікатан", що підкреслює посилення військової присутності Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі напруження з Китаєм.

У навчаннях беруть участь понад 17 тисяч військових, а також союзники, зокрема Японія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Франція. Старт маневрів відбувся на тлі активності Китаю в регіоні - напередодні Пекін направив військові кораблі для власних навчань у західній частині Тихого океану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Филиппины Китай
Новини
Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги