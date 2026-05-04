Пятеро детей пострадали из-за взрыва старого снаряда в Австрии

В субботу вечером в австрийской деревне Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт взорвался снаряд времен Второй мировой войны, находившийся под детским очагом. Пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет получили ранения и госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Что случилось
Дети приехали из другого района федеральной земли Верхняя Австрия на организованный молодежный выезд - место является популярным для лагеря молодежных групп. Когда костер разгорелся, под ним взорвался предмет, который полиция описала как "пережиток войны".
После взрыва правоохранители осмотрели соседнюю площадку для костра и обнаружили еще один предмет со взрывчаткой. На месте работает группа саперов. Полиция расследует, как боеприпасы оказались под местом для костра.
Пятеро пострадавших детей доставлены в детскую больницу в городе Линц. Степень тяжести ранений уточняется.
Контекст
Боеприпасы времен Второй мировой в Австрии до сих пор иногда обнаруживают - в основном во время строительных работ. Однако несчастные случаи из-за их непреднамеренного подрыва случаются крайне редко.
