Пятеро детей пострадали из-за взрыва старого снаряда в Австрии

01:47 04.05.2026 Пн
2 мин
Рядом нашли еще один взрывной предмет
aimg Екатерина Коваль
Пятеро детей пострадали из-за взрыва старого снаряда в Австрии Фото: опасные находки дают знать о себе до сих пор (РБК-Украина)
В субботу вечером в австрийской деревне Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт взорвался снаряд времен Второй мировой войны, находившийся под детским очагом. Пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет получили ранения и госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Что случилось

Дети приехали из другого района федеральной земли Верхняя Австрия на организованный молодежный выезд - место является популярным для лагеря молодежных групп. Когда костер разгорелся, под ним взорвался предмет, который полиция описала как "пережиток войны".

После взрыва правоохранители осмотрели соседнюю площадку для костра и обнаружили еще один предмет со взрывчаткой. На месте работает группа саперов. Полиция расследует, как боеприпасы оказались под местом для костра.

Пятеро пострадавших детей доставлены в детскую больницу в городе Линц. Степень тяжести ранений уточняется.

Контекст

Боеприпасы времен Второй мировой в Австрии до сих пор иногда обнаруживают - в основном во время строительных работ. Однако несчастные случаи из-за их непреднамеренного подрыва случаются крайне редко.

