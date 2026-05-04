Пятеро детей пострадали из-за взрыва старого снаряда в Австрии

Фото: опасные находки дают знать о себе до сих пор (РБК-Украина)

В субботу вечером в австрийской деревне Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт взорвался снаряд времен Второй мировой войны, находившийся под детским очагом. Пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет получили ранения и госпитализированы.

Что случилось Дети приехали из другого района федеральной земли Верхняя Австрия на организованный молодежный выезд - место является популярным для лагеря молодежных групп. Когда костер разгорелся, под ним взорвался предмет, который полиция описала как "пережиток войны". После взрыва правоохранители осмотрели соседнюю площадку для костра и обнаружили еще один предмет со взрывчаткой. На месте работает группа саперов. Полиция расследует, как боеприпасы оказались под местом для костра. Пятеро пострадавших детей доставлены в детскую больницу в городе Линц. Степень тяжести ранений уточняется.