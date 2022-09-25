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П’ять ударів за ніч: окупанти "Градами" та артилерією накрили Нікопольський район

Фото: окупанти "Градами" та артилерією накрили Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Марія Кучерявець

Росіяни в чергове обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Вночі ворог випустив 170 снарядів із "Градів" та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"П’ять ударів за ніч…Ворог випустив понад 170 снарядів з "Градів" та ствольної артилерії по трьох громадах Нікопольського району - Червоногригорівській, Нікопольській та Марганецькій", - написав Резніченко.

За його словами, попередньо, без загиблих та поранених. У Нікополі пошкоджені будинки та електропідстанція, без світла понад 3 200 сімей, а в Марганці теж понівечені мережі, електрика зникла майже у 3 000 родин.

"У Червоногригорівській громаді росіяни залишили без електропостачання до 500 людей. Від ворожих снарядів постраждали приватні будинки, магазини, дитячий садок, амбулаторія, автівки, аптека, клуб, стадіон та газогін", - повідомив Резніченко.

Він також вказав, що відразу після обстрілів аварійні бригади енергетиків почали роботи. Планується полагодити все до середини дня.

Фото: окупанти "Градами" та артилерією накрили Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували низку регіонів України.

Зокрема, ворог масовано обстріляв Запоріжжя. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста, є постраждалі.

Додамо, також війська РФ вночі били по Миколаєву, пошкоджені будинки та водогін.

Також рано-вранці Одесу атакували дрони-камікадзе, вони завдали трьох ударів по центру міста.

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НікопольДніпропетровська областьВійна Росії проти України