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Пять ударов за ночь: оккупанты "Градами" и артиллерией накрыли Никопольский район

Фото: оккупанты "Градами" и артиллерией накрыли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Мария Кучерявец

Россияне в очередной раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Ночью враг выпустил 170 снарядов из "Градов" и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Пять ударов за ночь... Враг выпустил более 170 снарядов из "Градов" и ствольной артиллерии по трем общинам Никопольского района - Красногригоревской, Никопольской и Марганецкой", - написал Резниченко.

По его словам, предварительно, без погибших и раненых. В Никополе повреждены дома и электроподстанция, без света более 3 200 семей, а в Марганце тоже изуродованы сети, электричество исчезло почти у 3 000 семей.

"В Красногригорьевской общине россияне оставили без электроснабжения до 500 человек. От вражеских снарядов пострадали частные дома, магазины, детский сад, амбулатория, автомобили, аптека, клуб, стадион и газопровод", - сообщил Резниченко.

Он также отметил, что сразу после обстрелов аварийные бригады энергетиков начали работы. Планируется починить все к середине дня.

Фото: оккупанты "Градами" и артиллерией накрыли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, что сегодня россияне атаковали ряд регионов Украины.

В частности, враг массированно обстрелял Запорожье. В результате атаки врага повреждения получила гражданская инфраструктура города, есть пострадавшие.

Добавим, также войска РФ ночью били по Николаеву, повреждены дома и водопровод.

Также ранним утром Одессу атаковали дроны-камикадзе, они нанесли три удара по центру города.

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НикопольДнепропетровская областьВойна России против Украины