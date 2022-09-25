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Росіяни вночі били по Миколаєву: пошкоджені будинки та водогін

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Миколаїв, Неділя 25 вересня 2022 08:22
Росіяни вночі били по Миколаєву: пошкоджені будинки та водогін Фото: мер Миколаєва Олександр Сєнкевич (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти сьогодні вночі знову обстріляли Миколаїв. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені житлові будинки, є влучання у водогін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Сьогодні після першої ночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. І знову пошкоджені житлові будинки. Є влучання у мережі водопроводу", - написав Сєнкевич.

За його словами, на місцях працюють ремонтні бригади та комунальники.

"Наразі наші фахівці оглядають райони, які потрапили під обстріли. Детальніше про наслідки напишу вам пізніше", - додав мер Миколаєва.

Росіяни вночі били по Миколаєву: пошкоджені будинки та водогін

Фото: росіяни вночі били по Миколаєву (t.me/senkevichonline)

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

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