Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки
Російські окупанти у ніч на 25 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.
"У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю", - зазначив посадовець.
Куртєв також розповів про те, що ушкоджень зазнали й заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи.
"Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється", - додав секретар міськради.
Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. У місті зафіксували близько 10 "прильотів".
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