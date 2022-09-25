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Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки

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Неділя 25 вересня 2022 08:05
Нічний обстріл Запоріжжя: у міськраді розповіли про наслідки Фото: Росіяни обстріляли Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 25 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки ворога пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"У багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю", - зазначив посадовець.

Куртєв також розповів про те, що ушкоджень зазнали й заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи.

"Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється", - додав секретар міськради.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня росіяни ракетами обстріляли Запоріжжя. У місті зафіксували близько 10 "прильотів".

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Запоріжжя Війна Росії проти України
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