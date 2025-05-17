П'ять пунктів: ЗМІ розкрили "вимоги" Росії на переговорах з Україною в Стамбулі

За даними західного видання, глава російської делегації за столом переговорів з представниками України у Туреччині озвучив п'ять вимог, які стосуються:

"нейтралітету" України,

відмова він репарацій,

прав російськомовних,

"визнання" окупації українських територій,

та відвід ЗСУ з низки областей для негайного припинення вогню.

Детальніше по кожному з пунктів:

"Нейтральна" Україна: на території країни нібито не має бути жодних іноземних військ або зброї масового ураження, подібно "до моделі нейтралітету Австрії". Без репарації: обидві сторони начебто мають відмовитися від будь-яких претензій щодо відшкодування збитків через війну. Права російськомовних: Україна повинна прийняти європейські стандарти щодо прав меншин і покласти край "націоналістичній пропаганді". "Визнання" територій: Україна нібито не повинна заперечувати "конституційні" претензії РФ на п'ять українських областей (Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку та Крим), а також Кремль прагне міжнародного "визнання" на окуповані території. Умова негайного припинення вогню: Сили оборони України нібито повинні вийти з усіх 5 регіонів України, на які претендує Росія.

Зустріч представників України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня (фото: x.com/clashreport)

Переговори у Стамбулі і дані про нереалістичні вимоги РФ

Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі (Туреччина) відбулися переговори української та російської делегацій. За даними ЗМІ, зустріч делегації від Києва та Москви тривала трохи понад годину. Сторони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру, але домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".

За даними The Economist, делегація від РФ під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".

В міністерстві закордонних справ України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак, зауважили в МЗС, представники Києва трималися своєї позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.

Зауважимо, у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна аналітик Михайло Самусь розповів, що переговори України та Росії показали базовий сценарій Кремля - тобто введення літньої військової кампанії проти України.

Про те, чому переговори в Стамбулі не наблизили кінець війни, - можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.