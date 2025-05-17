П'ять пунктів: ЗМІ розкрили "вимоги" Росії на переговорах з Україною в Стамбулі

Очільник делегації від Москви помічник російського диктатора Володимир Мединський назвав на переговорах у Стамбулі з представниками України низку максималістичних вимог з боку Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
За даними західного видання, глава російської делегації за столом переговорів з представниками України у Туреччині озвучив п'ять вимог, які стосуються:
Зустріч представників України, Росії та Туреччини у Стамбулі 16 травня (фото: x.com/clashreport)
Нагадаємо, 16 травня у Стамбулі (Туреччина) відбулися переговори української та російської делегацій. За даними ЗМІ, зустріч делегації від Києва та Москви тривала трохи понад годину. Сторони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру, але домовилися обмінятися полоненими у форматі "1000 на 1000".
За даними The Economist, делегація від РФ під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України - Харківську та Сумську, а також продовжувати війну "вічно".
В міністерстві закордонних справ України підтвердили, що під час переговорів російська делегація висунула низку неприпустимих вимог, які не відповідають інтересам України. Однак, зауважили в МЗС, представники Києва трималися своєї позиції, вели свою лінію і повертали обговорення до тих пунктів, які важливі для неї.
Зауважимо, у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна аналітик Михайло Самусь розповів, що переговори України та Росії показали базовий сценарій Кремля - тобто введення літньої військової кампанії проти України.
Про те, чому переговори в Стамбулі не наблизили кінець війни, - можна прочитати в окремому матеріалі РБК-Україна.
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