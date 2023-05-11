ua ru
Чт, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на украинский импорт, - PAP

Новина українською →
Украина, Четверг 11 мая 2023 16:47
Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на украинский импорт, - PAP Фото: Еврокомиссию призвали скорректировать запрет на украинский импорт (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Восточные страны ЕС призывают Еврокомиссию скорректировать запрет на импорт пищевых продуктов из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Министры сельского хозяйства пяти государств Европейского союза призвали Еврокомиссию поправить нормы, ограничивающие импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Согласно письму, подписанному министрами сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, запрет на импорт, введенный 2 мая, не распространяется на товары, импортируемые по контрактам, заключенным до этой даты, создавая риск того, что контракты без даты могут быть оформлены на таможне.

В этом контексте они также нуждаются в подтверждении со стороны Еврокомиссии, что в силу вступления нового регламента о приостановлении пошлины еще на один год вступит в силу и регламент ЕК, который продолжает превентивные меры по четырем продуктам до конца этого года.

Напомним, что со 2 мая по 5 июня этого года (с возможностью продления) действует регламент ЕС, запрещающий свободное обращение семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

Однако они могут провозиться транзитом через территории этих пяти стран.

Ранее Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Венгрия Евросоюз Еврокомиссия
NEWS
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
Переломный момент. Что известно о ракетах Storm Shadow и как они могут усилить ВСУ
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи