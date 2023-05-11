Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на украинский импорт, - PAP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Министры сельского хозяйства пяти государств Европейского союза призвали Еврокомиссию поправить нормы, ограничивающие импорт украинской сельскохозяйственной продукции.

Согласно письму, подписанному министрами сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, запрет на импорт, введенный 2 мая, не распространяется на товары, импортируемые по контрактам, заключенным до этой даты, создавая риск того, что контракты без даты могут быть оформлены на таможне.

В этом контексте они также нуждаются в подтверждении со стороны Еврокомиссии, что в силу вступления нового регламента о приостановлении пошлины еще на один год вступит в силу и регламент ЕК, который продолжает превентивные меры по четырем продуктам до конца этого года.

Напомним, что со 2 мая по 5 июня этого года (с возможностью продления) действует регламент ЕС, запрещающий свободное обращение семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.

Однако они могут провозиться транзитом через территории этих пяти стран.

Ранее Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.