Пять стран ЕС призвали Еврокомиссию скорректировать запрет на украинский импорт, - PAP
Восточные страны ЕС призывают Еврокомиссию скорректировать запрет на импорт пищевых продуктов из Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.
Министры сельского хозяйства пяти государств Европейского союза призвали Еврокомиссию поправить нормы, ограничивающие импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Согласно письму, подписанному министрами сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, запрет на импорт, введенный 2 мая, не распространяется на товары, импортируемые по контрактам, заключенным до этой даты, создавая риск того, что контракты без даты могут быть оформлены на таможне.
В этом контексте они также нуждаются в подтверждении со стороны Еврокомиссии, что в силу вступления нового регламента о приостановлении пошлины еще на один год вступит в силу и регламент ЕК, который продолжает превентивные меры по четырем продуктам до конца этого года.
Напомним, что со 2 мая по 5 июня этого года (с возможностью продления) действует регламент ЕС, запрещающий свободное обращение семян пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Польшу, Румынию, Венгрию и Словакию.
Однако они могут провозиться транзитом через территории этих пяти стран.
Ранее Еврокомиссия выделила 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.
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