П'ять країн ЄС вимагатимуть від Єврокомісії продовження заборони імпорту зерна з України

Країни раніше погодилися на такі обмеження в обмін на фінансову допомогу.

Під час переговорів, що відбулися сьогодні, представники Польщі, Болгарії, Румунії, Словаччини та Угорщини обговорили питання української сільськогосподарської продукції.

Телус наголосив, що звернення до Єврокомісії буде пов'язане з наданням допомоги із загального бюджету Євросоюзу, оскільки кошти з кризового фонду Спільної аграрної політики вже вичерпано.

Крім того, п'ять країн ЄС запросять продовження тимчасових запобіжних заходів, встановлених Єврокомісією для імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України.

"Нам пообіцяли, що вона (постанова, - ред.) діятиме і після 5 червня", - зазначив міністр.

Телус повідомив, що Польща продовжить моніторинг продуктів, що імпортуються з України, зокрема борошна, м'яса птиці, яєць, яблучного соку, м'яких фруктів, і повідомив про це представника України на зустрічі.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія заборонила імпорт окремих українських продуктів до п'яти країн ЄС.

Крім того, Єврокомісія та Польща досягли домовленості щодо заборони імпорту з України п'яти сільськогосподарських продуктів.

Раніше Єврокомісія виділить додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС. Рішення спрямоване на те, щоб розрядити обстановку довкола українського зерна.

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