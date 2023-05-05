Пять стран ЕС будут требовать от Еврокомиссии продления запрета на импорт зерна из Украины

Страны ранее согласились на такие ограничения в обмен на финансовую помощь.

В ходе переговоров, прошедших сегодня, представители Польши, Болгарии, Румынии, Словакии и Венгрии обсудили вопрос украинской сельскохозяйственной продукции.

Телус подчеркнул, что обращение к Еврокомиссии будет связано с предоставлением помощи из общего бюджета Евросоюза, поскольку средства из кризисного фонда Общей аграрной политики уже исчерпаны.

Кроме того, пять стран ЕС запросят продление временных мер предосторожности, установленных Еврокомиссией для импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины.

"Нам пообещали, что оно (постановление, - ред.) будет действовать и после 5 июня", - отметил министр.

Телус сообщил, что Польша продолжит мониторинг продуктов, импортируемых из Украины - в частности муки, мяса птицы, яиц, яблочного сока, мягких фруктов, и сообщил об этом представителю Украины на встрече.

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия и Польша достигли договоренности о запрещении импорта из Украины пяти сельскохозяйственных продуктов.

Ранее Еврокомиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро в поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

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