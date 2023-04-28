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Єврокомісія та Польща досягли компромісу щодо імпорту зерна з України

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П'ятниця 28 квітня 2023 15:54
Єврокомісія та Польща досягли компромісу щодо імпорту зерна з України Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія і Польща досягли домовленості про заборону імпорту з України п'яти сільськогосподарських продуктів.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

"Ми остаточно домовилися з ЄС про заборону імпорту тих сільськогосподарських продуктів, які призвели до дестабілізації на польському ринку. Переважно це стосується зернових і кукурудзи", - заявив він.

Угода включає зобов'язання Польщі та інших країн відмовитися від одностороннього блокування імпорту продовольства з України. Ці заборони будуть замінені на обмеження імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії.

Заборона на імпорт цих п'яти товарів становить 90% всього імпорту з України.

Замість того щоб розширити список забороною на імпорт таких продуктів, як молоко, м'ясо птиці або яйця, Єврокомісія проведе подальше розслідування. Якщо на її думку проблема підтвердиться, спрацює захисне застереження. Воно означає введення митних зборів.

Крім того, Єврокомісія виділить 100 млн євро на підтримку фермерів п'яти країн, з яких Польща отримає майже 40 млн євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща повністю заборонила ввезення зерна з України.

Пізніше українським та польським чиновникам вдалося домовитися про транзит зерна.

Втім, нещодавно у Польщі заявили про намір утримувати заборону щодо зерна з України до кінця 2023 року.

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