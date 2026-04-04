Пять стран ЕС предлагают ввести новый налог из-за скачка цен на топливо

Пять стран Европейского Союза призывают ввести общеевропейский налог на сверхприбыли энергетических компаний, чтобы смягчить последствия роста цен на топливо для потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Совместная инициатива министров

Министры экономики и финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии обратились с официальным письмом к еврокомиссару по вопросам климата Вопке Хукстри.

Они предлагают использовать избыточные прибыли энергетических гигантов, накопленные из-за скачка цен на нефть, для поддержки граждан и сдерживания инфляции.

Авторы инициативы отмечают, что национальных усилий по акцизам недостаточно, поэтому необходим общий инструмент на уровне ЕС. Это позволит финансировать помощь населению, не создавая дополнительной нагрузки на государственные бюджеты.

Причины энергетического кризиса

Ситуация на рынке обострилась после начала военных действий США и Израиля против Ирана 28 февраля. Из-за фактического закрытия Ормузского пролива возник дефицит предложения, что подняло цену на нефть марки Brent до 100 долларов за баррель.

Министры предлагают возродить механизм "взноса солидарности", который действовал в 2022 году, но на более прочной правовой основе.

"Важно обеспечить справедливое распределение этого бремени. Такое европейское решение будет служить сигналом для граждан и экономики, показывая, что мы едины и способны действовать", - говорится в обращении.

Эксперты, в частности главный экономист банка Triodos Ганс Штегемен, поддерживают эту идею. Он отметил, что налоги на непредсказуемые доходы являются "очевидным решением", когда кризис приносит огромные прибыли производителям топлива за счет домохозяйств.