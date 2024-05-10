П'ять країн ЄС посилять контроль за дотриманням санкцій проти Росії

П'ять країн Європейського союзу (ЄС) підписали угоду у Вільнюсі щодо посилення моніторингу санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
Як відзначає видання, про підписання угоди повідомила митниця Фінляндії. Договір посилить, а також уніфікує контроль ЄС за дотриманням візових вимог щодо Росії.
Окрім Фінляндії, угода була підписана:
Документ від Фінляндії підписав голова митниці Самі Ракшит.
"Підписавши сьогодні (9 травня, - ред.) угоду, ми хочемо показати іншим країнам і компаніям важливість тісної співпраці для ефективного контролю санкцій і зробити свій внесок у підвищення ефективності санкцій", - заявив Ракшит.
Наразі проти Росії було запроваджено 13 пакетів санкцій через її вторгнення на територію Україну. Водночас Кремлю де інколи вдається обходити обмеження.
У квітні віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс підтвердив початок підготовки до наступного пакета санкційних обмежень. Тим часом Politico писало, що ЄС може запровадити санкції проти російського скрапленого газу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.