Пять стран ЕС усилят контроль за соблюдением санкций против России

Как отмечает издание, о подписании соглашения сообщила таможня Финляндии. Договор ужесточат, а также унифицируют контроль ЕС за соблюдением визовых требований в отношении России.

Кроме Финляндии, соглашение было подписано:

Эстонией;

Литвой;

Латвией;

Польшей.

Документ от Финляндии подписал глава таможни Сами Ракшит.

"Подписав сегодня (9 мая, - ред.) соглашение, мы хотим показать другим странам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного контроля санкций и внести свой вклад в повышение эффективности санкций", - заявил Ракшит.

Санкции против России

В настоящее время против России было введено 13 пакетов санкций из-за ее вторжения на территорию Украины. В то же время Кремлю иногда удается обходить ограничения.

В апреле вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подтвердил начало подготовки к следующему пакету санкционных ограничений. Тем временем Politico писало, что ЕС может ввести санкции против российского сжиженного газа.