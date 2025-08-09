UA

П’ять фіналів і великі шанси на медалі: як українці підкорюють Всесвітні ігри-2025

Всесвітні ігри-2025 (фото: facebook.com/TWG2025)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України успішно пробилася до п’яти фінальних етапів у двох видах спорту на Всесвітніх іграх 2025 року. Уже завтра українські спортсмени боротимуться за нагороди найвищого ґатунку.

Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.

Українці вибороли п’ять фінальних квитків на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду

Українські атлети успішно пробилися до п’яти фінальних змагань у різних дисциплінах на Всесвітніх іграх-2025, що проходять у китайському Ченду.

Софія Соколова виходить у фінал у вейксерф-скім

Представниця воднолижного спорту Софія Соколова показала третій результат у своїй групі на півфіналі та забезпечила собі місце у фінальному заїзді в дисципліні вейксерф-скім. Фінал відбудеться завтра, 10 серпня.

Збірна України з "Драконів" гарантувала чотири фінали

Чотири фінальні квитки на Всесвітніх іграх-2025 здобула українська команда з веслування на човнах "Дракон".

Українці стабільно фінішували другими у всіх попередніх та півфінальних запливах у категоріях Д-8 на 200 м і 500 м (відкрита категорія) та Д-10 на 200 м і 500 м (змішана категорія).

Сьогодні, 9 серпня, о 11:30, українці виступатимуть у фінальному заїзді Д-8 на дистанції 2000 м (відкрита категорія).

Результатів інших українських спортсменів

У карате на стадії групового етапу завершили боротьбу Андрій Заплітний (75 кг) та Валерій Чоботар (84 кг).

Водночас Різван Талібов, який переміг у трьох поєдинках попереднього раунду, вийшов до півфіналу, де сьогодні зустрінеться з іранцем Салехом Абазарі.

У веслуванні на байдарках і каное Максим Редько посів восьме місце у кваліфікації на короткій дистанції і припинив подальшу боротьбу.

Медальні здобутки та поточний медальний залік

Нагадаємо, що 8 серпня каратистка Анжеліка Терлюга принесла Україні першу медаль Всесвітніх ігор-2025.

А згодом пара Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця здобула перше золото.

Завдяки цим успіхам Україна наразі посідає шосте місце у медальному заліку.

Україна