П’ять фіналів і великі шанси на медалі: як українці підкорюють Всесвітні ігри-2025

Збірна України успішно пробилася до п’яти фінальних етапів у двох видах спорту на Всесвітніх іграх 2025 року. Уже завтра українські спортсмени боротимуться за нагороди найвищого ґатунку.
Про результати змагань повідомляє РБК-Україна.
Українські атлети успішно пробилися до п’яти фінальних змагань у різних дисциплінах на Всесвітніх іграх-2025, що проходять у китайському Ченду.
Представниця воднолижного спорту Софія Соколова показала третій результат у своїй групі на півфіналі та забезпечила собі місце у фінальному заїзді в дисципліні вейксерф-скім. Фінал відбудеться завтра, 10 серпня.
Чотири фінальні квитки на Всесвітніх іграх-2025 здобула українська команда з веслування на човнах "Дракон".
Українці стабільно фінішували другими у всіх попередніх та півфінальних запливах у категоріях Д-8 на 200 м і 500 м (відкрита категорія) та Д-10 на 200 м і 500 м (змішана категорія).
Сьогодні, 9 серпня, о 11:30, українці виступатимуть у фінальному заїзді Д-8 на дистанції 2000 м (відкрита категорія).
У карате на стадії групового етапу завершили боротьбу Андрій Заплітний (75 кг) та Валерій Чоботар (84 кг).
Водночас Різван Талібов, який переміг у трьох поєдинках попереднього раунду, вийшов до півфіналу, де сьогодні зустрінеться з іранцем Салехом Абазарі.
У веслуванні на байдарках і каное Максим Редько посів восьме місце у кваліфікації на короткій дистанції і припинив подальшу боротьбу.
Нагадаємо, що 8 серпня каратистка Анжеліка Терлюга принесла Україні першу медаль Всесвітніх ігор-2025.
А згодом пара Єфросинії Кривицької та Івана Лабунця здобула перше золото.
Завдяки цим успіхам Україна наразі посідає шосте місце у медальному заліку.