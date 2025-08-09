RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Пять финалов и большие шансы на медали: как украинцы покоряют Всемирные игры-2025

Всемирные игры-2025 (фото: facebook.com/TWG2025)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины успешно пробилась в пять финальных этапов в двух видах спорта на Всемирных играх 2025 года. Уже завтра украинские спортсмены будут бороться за награды высшей пробы.

О результатах соревнований сообщает РБК-Украина.

Украинцы завоевали пять финальных билетов на Всемирных играх-2025 в Чэнду

Украинские атлеты успешно пробились в пять финальных соревнований в различных дисциплинах на Всемирных играх-2025, проходящих в китайском Чэнду.

София Соколова выходит в финал в вейксерф-ским

Представительница воднолыжного спорта София Соколова показала третий результат в своей группе на полуфинале и обеспечила себе место в финальном заезде в дисциплине вейксерф-ским. Финал состоится завтра, 10 августа.

Сборная Украины по "Драконам" гарантировала четыре финала

Четыре финальные билеты на Всемирных играх-2025 получила украинская команда по гребле на лодках "Дракон".

Украинцы стабильно финишировали вторыми во всех предыдущих и полуфинальных заплывах в категориях Д-8 на 200 м и 500 м (открытая категория) и Д-10 на 200 м и 500 м (смешанная категория).

Сегодня, 9 августа, в 11:30, украинцы будут выступать в финальном заезде Д-8 на дистанции 2000 м (открытая категория).

Результатов других украинских спортсменов

В каратэ на стадии группового этапа завершили борьбу Андрей Заплитный (75 кг) и Валерий Чеботарь (84 кг).

В то же время Ризван Талибов, который победил в трех поединках предварительного раунда, вышел в полуфинал, где сегодня встретится с иранцем Салехом Абазари.

В гребле на байдарках и каноэ Максим Редько занял восьмое место в квалификации на короткой дистанции и прекратил дальнейшую борьбу.

Медальные достижения и текущий медальный зачет

Напомним, что 8 августа каратистка Анжелика Терлюга принесла Украине первую медаль Всемирных игр-2025.

А впоследствии пара Ефросинии Кривицкой и Ивана Лабунца получила первое золото.

Благодаря этим успехам Украина сейчас занимает шестое место в медальном зачете.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина