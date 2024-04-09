П'ять елементів захисту Харкова. Експерт назвав необхідне для ефективної боротьби з атаками РФ

Атаки на Харків

Варто зауважити, що окупанти в останні декілька місяців почали регулярно обстрілювати східне прикордонне місто, що межує з Бєлгородською областю РФ. Загарбники випускають по місту та області різні типи ракет та шахеди, які руйнують цивільну інфраструктуру, будинки та вбивають мирне населення.

Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Так, російські війська напередодні декілька разів обстріляли місто. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.

Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа.

Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.

Нагадаємо, через це влада Харківської області допускає розширення примусової евакуації родин з дітьми з населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про ті, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.

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