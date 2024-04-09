П'ять елементів захисту Харкова. Експерт назвав необхідне для ефективної боротьби з атаками РФ

Для захисту Харкова необхідні комплексні дії, які зможуть убезпечити східне прикордонне місто від безперервних атак РФ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Надто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків та чи стане Patriot панацеєю від атак".
Так, на думку експерта Олександра Мусієнко, захист Харкова має включати не менше п'яти елементів.
Він вважає, що Першим етапом мають бути нові рейди російських добровольців та перенесення війни на територію Бєлгородської області зі знищенням військових об'єктів та інфраструктури.
Другим етапом він бачить удари по Бєлгородській області, виявлення систем С-300 та їх ураження.
"Третій – це власне засоби ППО і Patriot. Четвертий – удари по аеродромах, де розміщується бойова авіація. П'ятий – удари вглиб бойових порядків по тиловій логістиці, щоб вони не встигали готувати угруповання з прицілом на Харків та інші напрями", - вважає експерт.
Варто зауважити, що окупанти в останні декілька місяців почали регулярно обстрілювати східне прикордонне місто, що межує з Бєлгородською областю РФ. Загарбники випускають по місту та області різні типи ракет та шахеди, які руйнують цивільну інфраструктуру, будинки та вбивають мирне населення.
Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.
Так, російські війська напередодні декілька разів обстріляли місто. Повідомлялося, що місто перебуває під обстрілом. Незабаром стало відомо про чотири "прильоти" по центру міста.
Раніше під час атаки російськими дронами, у Харкові один з російських БПЛА влучив у приватний будинок, сталася пожежа.
Троє людей постраждали. Крім того, енергетики посилили графіки відключення світла у Харкові 7 квітня. Росія знову вдарила по енергетичному об'єкту в області.
Нагадаємо, через це влада Харківської області допускає розширення примусової евакуації родин з дітьми з населених пунктів на півночі регіону. Йдеться про ті, які постійно перебувають під ворожими обстрілами.
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