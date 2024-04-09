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Пять элементов защиты Харькова. Эксперт назвал необходимое для эффективной борьбы с атаками РФ

Харьков, Вторник 09 апреля 2024 08:51
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Пять элементов защиты Харькова. Эксперт назвал необходимое для эффективной борьбы с атаками РФ Фото: как можно уменьшить атаки РФ по Харькову (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко

Для защиты Харькова необходимы комплексные действия, которые смогут обезопасить восточный пограничный город от непрерывных атак РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак".

Так, по мнению эксперта Александра Мусиенко, защита Харькова должна включать в себя не менее пяти элементов.

Он считает, что первым этапом должны быть новые рейды российских добровольцев и перенесение войны на территорию Белгородской области с уничтожением военных объектов и инфраструктуры.

Вторым этапом он видит удары по Белгородской области, обнаружение систем С-300 и их поражение.

"Третий – это собственно средства ПВО и Patriot. Четвертый – удары по аэродромам, где размещается боевая авиация. Пятый – удары вглубь боевых порядков по тыловой логистике, чтобы они не успевали готовить группировки с прицелом на Харьков и другие направления", - считает эксперт.

Атаки на Харьков

Стоит заметить, что кафиры в последние несколько месяцев начали регулярно обстреливать восточный пограничный город, граничащий с Белгородской областью РФ. Захватчики выпускают по городу и области разные типы ракет и шахеды, которые разрушают гражданскую инфраструктуру, дома и убивают мирное население.

Особенно опасны регионы северо-восточной и восточной частей областей.

Так, русские войска накануне несколько раз обстреляли город. Сообщалось, что город находится под обстрелом. Вскоре стало известно о четырех "прилетах" по центру города.

Ранее во время атаки российскими дронами, в Харькове один из российских БПЛА попал в частный дом, произошел пожар.

Три человека пострадали. Кроме того, энергетики ужесточили графики отключения света в Харькове 7 апреля. Россия снова ударила по энергетическому объекту в области.

Напомним, из-за этого власти Харьковской области допускают расширение принудительной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов на севере региона. Речь идет о тех, кто постоянно находится под вражескими обстрелами.

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