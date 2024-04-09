Пять элементов защиты Харькова. Эксперт назвал необходимое для эффективной борьбы с атаками РФ

Для защиты Харькова необходимы комплексные действия, которые смогут обезопасить восточный пограничный город от непрерывных атак РФ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак ".

Так, по мнению эксперта Александра Мусиенко, защита Харькова должна включать в себя не менее пяти элементов.

Он считает, что первым этапом должны быть новые рейды российских добровольцев и перенесение войны на территорию Белгородской области с уничтожением военных объектов и инфраструктуры.

Вторым этапом он видит удары по Белгородской области, обнаружение систем С-300 и их поражение.

"Третий – это собственно средства ПВО и Patriot. Четвертый – удары по аэродромам, где размещается боевая авиация. Пятый – удары вглубь боевых порядков по тыловой логистике, чтобы они не успевали готовить группировки с прицелом на Харьков и другие направления", - считает эксперт.