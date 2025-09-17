П'яний працівник ТЦК влаштував у Тернополі масштабну аварію та погоню з поліцією (відео)

У Тернополі 31-річний працівник ТЦК врізався в автомобілі поліцейських і ще кілька машин. Як з'ясувалося пізніше, він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Нацполіції в Тернопільській області.
Як зазначили в поліції, патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля Skoda, який їхав із міста Збараж до Тернополя, відмовився виконувати вимогу про зупинку.
Пізніше з'ясувалося, що він вчинив ще дві ДТП за кілька годин до інциденту.
Тепер чоловіка можуть притягнути до адмінвідповідальності за:
Також вирішується питання про затримання правопорушника та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 11 вересня ввечері в Івано-Франківській області зіткнулися два автомобілі.
Як з'ясувалося, внаслідок ДТП постраждав детектив Національного антикорупційного бюро України.