П'яний працівник ТЦК влаштував у Тернополі масштабну аварію та погоню з поліцією (відео)

Як зазначили в поліції, патрульні отримали інформацію, що водій автомобіля Skoda, який їхав із міста Збараж до Тернополя, відмовився виконувати вимогу про зупинку.



"Поліцейські затримали порушника та доставили його до Тернопільського районного управління поліції для з'ясування обставин. Ним виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області", - уточнили правоохоронці.

Пізніше з'ясувалося, що він вчинив ще дві ДТП за кілька годин до інциденту.

Тепер чоловіка можуть притягнути до адмінвідповідальності за:

ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших ПДР);

ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів);

ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди);

ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

Також вирішується питання про затримання правопорушника та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.