Пьяный работник ТЦК устроил в Тернополе масштабную аварию и погоню с полицией (видео)

Иллюстративное фото: полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Тернополе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Тернополе 31-летний работник ТЦК врезался в автомобили полицейских и еще несколько машин. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.

Как отметили в полиции, патрульные получили информацию, что водитель автомобиля Skoda, который ехал из города Збараж в Тернополь, отказался выполнять требование об остановке. 

"Полицейские задержали нарушителя и доставили его в Тернопольское районное управление полиции для выяснения обстоятельств. Им оказался 31-летний работник ТЦК и СП одного из районов области", - уточнили правоохранители. 

Позже выяснилось, что он совершил еще два ДТП за несколько часов до инцидента. 

Теперь мужчину могут привлечь к админответственности по:

  • ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других ПДД);
  • ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств);
  • ст. 122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия);
  • ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Также решается вопрос о задержании правонарушителя и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Авария с участием детективов НАБУ

Напомним, 11 сентября вечером в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля.

Как выяснилось, в результате ДТП пострадал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.

