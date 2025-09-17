Пьяный работник ТЦК устроил в Тернополе масштабную аварию и погоню с полицией (видео)

В Тернополе 31-летний работник ТЦК врезался в автомобили полицейских и еще несколько машин. Как выяснилось позже, он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции в Тернопольской области.
Как отметили в полиции, патрульные получили информацию, что водитель автомобиля Skoda, который ехал из города Збараж в Тернополь, отказался выполнять требование об остановке.
Позже выяснилось, что он совершил еще два ДТП за несколько часов до инцидента.
Теперь мужчину могут привлечь к админответственности по:
Также решается вопрос о задержании правонарушителя и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 11 сентября вечером в Ивано-Франковской области столкнулись два автомобиля.
Как выяснилось, в результате ДТП пострадал детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.