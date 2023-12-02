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П'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець

Субота 02 грудня 2023 15:02
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П'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець Фото: п'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці затримали водія, який вчора, 1 грудня, влаштував напідпитку смертельну ДТП у Києві. Ним виявився іноземець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Що сталось?

Аварія сталась близько о 19:11 на Печерську. Водій автомобіля "Тойота Ленд Крузер" рухаючись вулицею Старонаводницькій, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Рено Меган", який рухався в межах своєї смуги.

"Внаслідок зіткнення водій та пасажирка автомобіля "Рено" (сімейна пара) від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці", - додає пресслужба.

П'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець

Фото: п'яне ДТП у Києві. Поліція затримала водія, ним виявися іноземець (t.me/kyiv_pro_office)

Водія було затримано. Ним виявився громадянин іншої держави, 1979 року народження. Зокрема Драгер зафіксував у затриманого 1,21 проміле алкоголю.

Що загрожує

Водію повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України. Йому загрожує 10 років в'язниці.

"Наразі водію вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в листопаді в Києві 20-річна дівчина влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі. Внаслідок аварії загинули двоє людей. Суд відправив винуватицю аварії в СІЗО без можливості внесення застави. Тоді також було встановлено, що ще в червні її позбавили права керування авто за їзду у стані алкогольного сп'яніння.

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