ДТП із загиблими в Києві: суд обрав запобіжний захід 20-річній водійці Audi

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для водійки Audi, яка раніше влаштувала смертельну ДТП. Її відправили в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Унаслідок пригоди від отриманих травм 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля "Тойота" загинули на місці події.

Винуватиця ДТП разом зі знайомим, який також перебував в автомобілі, зникли з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Водійку позбавляли прав за п'яну їзду

У жінки відібрано біологічний матеріал з метою встановлення можливого ступеня сп'яніння. Також встановлено, що в червні цього року суд позбавив порушницю права керування транспортними засобами за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Шевченківський районний суд підтримав клопотання слідчих та обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Що цьому передувало

Вчора в Києві затримали 20-річну дівчину, яка влаштувала смертельну ДТП у Голосіївському районі, внаслідок якої загинули двоє людей.

Їй повідомили про підозру за фактом: