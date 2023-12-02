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Пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец

Суббота 02 декабря 2023 15:02
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Пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец Фото: пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Правоохранители задержали водителя, который вчера, 1 декабря, устроил в нетрезвом состоянии смертельное ДТП в Киеве. Им оказался иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Что случилось?

Авария произошла около 19:11 на Печерске. Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер", двигаясь по улице Старонаводницкой, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем "Рено Меган", который двигался в пределах своей полосы.

"В результате столкновения водитель и пассажирка автомобиля "Рено" (семейная пара) от полученных телесных повреждений погибли на месте", - добавляет пресс-служба.

Пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец

Фото: пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец (t.me/kyiv_pro_office)

Водитель был задержан. Им оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. В частности, Драгер зафиксировал у задержанного 1,21 промилле алкоголя.

Что угрожает

Водителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

"В настоящее время водителю вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ноябре в Киеве 20-летняя девушка устроила смертельное ДТП в Голосеевском районе. В результате аварии погибли два человека. Суд отправил виновницу аварии в СИЗО без возможности внесения залога. Тогда также было установлено, что еще в июне она была лишена права вождения автомобиля за езду в состоянии алкогольного опьянения.

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