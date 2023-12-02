Правоохранители задержали водителя, который вчера, 1 декабря, устроил в нетрезвом состоянии смертельное ДТП в Киеве. Им оказался иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Что случилось?

Авария произошла около 19:11 на Печерске. Водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер", двигаясь по улице Старонаводницкой, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем "Рено Меган", который двигался в пределах своей полосы.

"В результате столкновения водитель и пассажирка автомобиля "Рено" (семейная пара) от полученных телесных повреждений погибли на месте", - добавляет пресс-служба.

Фото: пьяное ДТП в Киеве. Полиция задержала водителя, им оказался иностранец (t.me/kyiv_pro_office)

Водитель был задержан. Им оказался гражданин другого государства, 1979 года рождения. В частности, Драгер зафиксировал у задержанного 1,21 промилле алкоголя.

Что угрожает

Водителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины. Ему грозит 10 лет тюрьмы.

"В настоящее время водителю вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - пишет пресс-служба.