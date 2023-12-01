Виїхав на "зустрічку". У центрі Києва п'яний водій влаштував ДТП із двома загиблими

У Печерському районі Києва ввечері в п'ятницю, 1 грудня, п'яний водій "Тойоти" виїхав на зустрічну смугу і врізався у легковик "Рено". Внаслідок аварії загинули двоє громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції України у Києві.

Правоохоронці уточнили, що смертельна дорожньо-транспортна подія сталася на вулиці Староноводницькій.

Обставини ДТП

Було встановлено, що водій автомобіля "Тойота", рухаючись проїжджою частиною, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого зіткнувся з машиною марки "Рено".

"Водій та пасажир автомобіля "Рено" від отриманих травм загинули на місці події", - розповіли в поліції.

Також у НПУ повідомляли, що винуватцем аварії став громадянин іншої держави, 1979 року народження, який був за кермом "Тойоти". Чоловік, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Що загрожує винуватцю

Правоохоронці затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дані про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 286-1 КК (порушення ПБДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння).

Тепер винуватцеві смертельної ДТП загрожує покарання до 10 років ув'язнення.

Місце події у центрі Києва на Печерську (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)