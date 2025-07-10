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Пьешь из чужой чашки? По приметам это может изменить твою жизнь

Четверг 10 июля 2025 21:15
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Пьешь из чужой чашки? По приметам это может изменить твою жизнь Почему пить из чужой чашки запрещено и что об этом говорят приметы (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Задумывались ли вы, почему бабушки запрещали пить из чужих чашек? По народным приметам, это не только вопрос гигиены, но и влияния на вашу энергию, удачу и даже личную жизнь.

Почему пить из чужой чашки, стакана или бокала не стоит и что об этом говорят старинные приметы, рассказывает РБК-Украина.

Почему чужие чашки - под запретом

В древности верили, что чашка хранит энергетику человека, который из нее пьет. Когда вы пользуетесь чужой посудой, может нарушиться личное энергетическое пространство. Например, вы можете перетянуть на себя чужие проблемы, тревоги и даже болезни.

Наши бабушки говорили:

  • Пить из чужой чашки - забрать на себя чужой крест (то есть, жизненные трудности)
  • Общая чашка на двоих - общая судьба, и не всегда счастливая
  • Не стоит пить из посуды человека, который не по душе - так вы впустите его глубже в свою жизнь (энергетическое поле)
  • Взяли на застолье случайно чужую чашку или стакан - напоминание, что вы долго откладывали какое-то дело и пришло время с ним разобраться

Откуда взялись такие приметы

В традиционном обществе посуда принадлежала только одному члену семьи. И хоть сегодня это кажется странным, личная посуда была символом границы, пространства, где человек мог быть собой.

Пить из чужой чашки означало нарушение границ, и даже сейчас мы можем это почувствовать интуитивно - нам неприятно, когда кто-то берет нашу чашку.

Интересно, что эта примета перекликается с современными представлениями об эмоциональных границах и уважении к личному пространству.

А еще есть вопрос гигиены

Не стоит забывать и о гигиенических причинах. Через совместное использование чашек легко передаются:

  • герпес
  • грибковые инфекции
  • бактерии ротовой полости

Особенно это важно в период заболеваний, когда одна чашка может привести к цепной реакции инфекций в семье или коллективе.

Когда стоит остановиться, потому что примета может сработать

  • Если из чашки пил больной человек - это может ухудшить и ваше здоровье
  • Пить из чашки любимого человека - можно "подсесть" на его эмоциональное состояние, как хорошее, так и тревожное
  • Если из чашки пил враг - можно почувствовать энергетическое истощение или уныние

Что делать, если неприятность с чашкой уже произошла

Чашку нужно помыть с солью и протереть уксусом - в древности считалось, что это "очищает" от чужой энергии

Сделать жест отстранения и "отдать" чашке все чужеродное - словами или мысленно

Чашку помыть и поставить в шкаф на 30 дней, чтобы ею никто не пользовался

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При написании материала были использованы источники: исследования украинских этнографов, Prevention.com, антология украинских суеверий, фольклорные сборники этнографов

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