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Ознак навмисного нападу на Польщу немає, ракета могла належати українській ППО, - Дуда

Фото: президент Польщу Анжей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Про це заявив президент Польщу Анжей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на wGospodarce.

Ніщо, абсолютно ніщо не вказує на те, що це був навмисний напад на Польщу. Те, що сталося - те, що ракета впала на нашу територію - було ненавмисно. Це не була ракета, яка була спрямована на Польщу. Тому по суті це не був напад на Польщу

велика ймовірність того, що це була ракета, яка використовувалася для протиракетної оборони, тобто її використовували Збройні сили України

Нагадаємо, що вчора на території Польщі впали дві ракети, внаслідок чого загинули двоє людей. Польські ЗМІ заявили, що, ймовірно, ракети були російськими.

Президент США Джо Байден заявив G7 і партнерам по НАТО, що в Польщі могла впасти ракета української ППО.

РБК-Україна також повідомляло, що посли країн НАТО проведуть зустріч 16 листопада на прохання Польщі на підставі статті 4 Альянсу.

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ПольщаАнджей Дуда