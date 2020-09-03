У ОЗХЗ заявили, що отруєння Навального "Новачком" викликає стурбованість

Організація по забороні хімічної зброї висловила "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отрутою класу "Новачок". Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї будь-яке отруєння людини нервово-паралітичним агентом прирівнюється до використання хімічної зброї.
Про це заявив директор ОЗХЗ Фернандо Аріас, передає прес-служба організації.
"Держави-учасники конвенції вважають застосування хімічної зброї ким би то не було при будь-яких обставин негожим і повністю суперечить правовим нормам, встановленим міжнародним співтовариством", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що будь-яке отруєння людини нервово-паралітичним агентом прирівнюється до використання хімічної зброї.
Нагадаємо, Олексій Навальний впав у кому 20 серпня. Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язане з порушенням обміну речовин. Через два дні опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте" в Берліні.
Раніше уряд Німеччини заявило, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".
Також повідомлялося, що Німеччина не виключала введення санкцій проти Росії в разі підтвердження отруєння Навального.
Водночас у Кремлі заявили, що поки не бачать підстав для відкриття справи через ситуацію з Навальним, бо Німеччина не передала Росії інформацію про причини його стану.