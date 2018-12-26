Ожидают улучшения после президентских выборов около трети украинцев

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Больше всего верят в улучшение избиратели Тимошенко и Порошенко

Только треть (31%) респондентов ожидают, что ситуация в Украине в результате предстоящих выборов президента улучшится. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

В то же время 35% респондентов считают, что ситуация не изменится, лишь 15% утверждают, что она ухудшится.

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Чаще других положительных изменений ожидают сторонники Юлии Тимошенко (59%) и Петра Порошенко (50%). Относительно меньше положительных изменений ожидают респонденты, которые не собираются голосовать (7%), или не определились с выбором (16%).

Наиболее оптимистичные ожидания от предстоящих президентских выборов - в Кировоградской и Тернопольской, Ровенской и волынской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года во всех областях Украины и г. Киеве за исключением оккупированных Россией территорий. Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40000 респондентов (по 1600 респондентов в каждой области). Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группой "Рейтинг", ориентация кандидата в президенты на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом является важной для 62% украинцев.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.