Относительное большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года

Фото: стела на Майдане Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)

Несмотря на финансовые потери украинцы против возврата в прошлое

Относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Зато ответ "да" выбрали 20%, а "скорее да" - 18%. Еще 13% не определились с ответом.

Как отмечают социологи, по сравнению с аналогичным опросом в ноябре 2016 года результат практически не изменился.

razumkov.org.ua

По данным опроса в июне 2018 года, 26% респондентов считают, что лично они в большей степени выиграли от подписания Украиной Соглашения об ассоциации и создании зоны свободной торговли с ЕС, 29% - считают, что проиграли. Однако почти половина (46%) опрошенных не смогли определиться с ответом.

Опрос проведен Центром Разумкова 21-27 июня 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Россией территорий. Опрошено 2 021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что по данным НБУ реальные доходы украинцев в 2018 году составляют 82% от уровня 2013 года.