Две трети украинцев ждут от кандидата в президенты курса на евроинтеграцию

Иллюстративное фото (УНИАН)

Более тесное сотрудничество с Россией является весомым фактором только для 17% респондентов

Ориентация кандидата в президенты на более тесное сотрудничество с Европейским Союзом является важной для 62% украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов".

Социально-экономическая программа кандидата важна для 60% респондентов, личные лидерские качества кандидата для 57%. Ориентацию на решение в первую очередь общегосударственных проблем, политический опыт отмечают 52% украинцев, способность обеспечить стабильность в стране - 49%.

В то же время для 43% важным является способность кандидата осуществить изменения. 39% поддерживают кандидата из-за его принадлежности к новой генерации политиков. 37% требуют от кандидата большей ориентации на решение именно региональных проблем. Для 34% более важным является наличие у него сильной команды.

Ориентация политика на более тесное сотрудничество с Россией является весомым фактором лишь для 17% респондентов.

ratinggroup.ua

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Портреты регионов" с 16 ноября по 10 декабря 2018 года во всех областях Украины и г. Киеве за исключением оккупированных Россией территорий. Всего в исследовании методом личного интервью было опрошено 40000 респондентов (по 1600 респондентов в каждой области). Погрешность на уровне каждой отдельной области составляет не более 2,4%, на уровне Украины - не более 0,5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, почти половина (48%) украинцев считают европейскую модель общественного развития более привлекательной, чем российскую, и только 5% - наоборот.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, относительное большинство украинцев (48%) не хотели бы вернуться в Украину, какой она была до 2014 года: "нет" ответили 31% респондентов, "скорее нет" - 17%.