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Очікують покращення після президентських виборів близько третини українців

Новини » Вибори 2019    26.12.2018 - 17:35
Очікують покращення після президентських виборів близько третини українців
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше вірять у покращення виборці Тимошенко і Порошенка

Лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів".

У той же час 35% респондентів вважають, що ситуація не зміниться, лише 15% стверджують, що вона погіршиться.

Очікують покращення після президентських виборів близько третини українців

ratinggroup.ua

Частіше інших позитивних змін очікують прихильники Юлії Тимошенко (59%) та Петра Порошенка (50%). Відносно менше позитивних змін очікують респонденти, які не мають намірів голосувати (7%), або не визначились із вибором (16%).

Найбільш оптимістичні очікування від майбутніх президентських виборів - на Кіровоградщині та Тернопільщині, Рівненщині та Волині, Вінниччині, Черкащині, Буковині та Хмельниччині.

Опитування проведене Соціологічною групою "Рейтинг" в рамках проекту "Портрети регіонів" з 16 листопада по 10 грудня 2018 року в усіх областях України та м. Києві за виключенням окупованих Росією територій. Загалом у дослідженні методом особистого інтерв’ю було опитано 40000 респондентів (по 1600 респондентів у кожній області). Похибка на рівні кожної окремої області становить не більше 2,4%, на рівні України - не більше 0,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", орієнтація кандидата в президенти на тіснішу співпрацю з Європейським Союзом є важливою для 62% українців.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість українців (48%) не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року: "ні" відповіли 31% респондентів, "скоріше ні" - 17%.

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