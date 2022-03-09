Ожидаем жестких санкционных решений от ЕС против России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Евросоюза жестких санкционных решений против России за ее агрессию в Украине.

"Уже ожидаем и жестких решений от ЕС, санкционных против России за эту войну. Не просто так, не против обычных людей, а за эту агрессию, о которой ее авторы еще пожалеют. Это будет, обязательно", - заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что поэтому в руководстве России должны осознать, что США, Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны мир будет только поддерживать.