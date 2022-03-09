Ожидаем жестких санкционных решений от ЕС против России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Евросоюза жестких санкционных решений против России за ее агрессию в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.
"Уже ожидаем и жестких решений от ЕС, санкционных против России за эту войну. Не просто так, не против обычных людей, а за эту агрессию, о которой ее авторы еще пожалеют. Это будет, обязательно", - заявил Владимир Зеленский.
Он также отметил, что поэтому в руководстве России должны осознать, что США, Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны мир будет только поддерживать.
Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase сообщила, что обязуется соблюдать санкции, наложенные на российский финансовый сектор правительствами разных стран. Американская компания уже приступила к блокированию примерно 25 тысяч российских кошельков.
Мы также писали о том, что Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России. Таким образом согласован законопроект о запрете импорта нефти из РФ. Кроме того, документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.
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