ru ua
Ср, 09 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ожидаем жестких санкционных решений от ЕС против России, - Зеленский

Новина українською →
Среда 09 марта 2022 00:52
Ожидаем жестких санкционных решений от ЕС против России, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Евросоюза жестких санкционных решений против России за ее агрессию в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Уже ожидаем и жестких решений от ЕС, санкционных против России за эту войну. Не просто так, не против обычных людей, а за эту агрессию, о которой ее авторы еще пожалеют. Это будет, обязательно", - заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что поэтому в руководстве России должны осознать, что США, Великобританию, Евросоюз, Канаду, Австралию, Японию и другие свободные страны мир будет только поддерживать.

Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase сообщила, что обязуется соблюдать санкции, наложенные на российский финансовый сектор правительствами разных стран. Американская компания уже приступила к блокированию примерно 25 тысяч российских кошельков.

Мы также писали о том, что Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России. Таким образом согласован законопроект о запрете импорта нефти из РФ. Кроме того, документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация
NEWS
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
Оперативная обстановка: как прошли тринадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать