Конгресс США согласовал процедуру запрета на поставку энергоносителей из России

Американские власти завершают подготовку новых санкций против России за вторжение в Украину. Теперь Вашингтон стремится запретить импорт российских энергоносителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian .

Главы комитетов Конгресса США согласовали законопроект о запрете импорта нефти из РФ. Кроме того, документ предполагает разрыв нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью.

Конгрессмены Ричард Нил и Кевин Брейди (председатель от Демократической партии и лидер от республиканцев комитета по вопросам путей и средств Палаты представителей соответственно) и сенаторы Рон Уайден и Майк Крапо – глава от демократов и республиканский член финансового комитета Сената соответственно – объявили, что достигли двухпартийного согласия по законодательству, прекращающему торговые отношения с Россией и Беларусью.

"Мы согласовали следующие законодательные шаги по запрету на импорт энергоносителей из России", – заявили американские законодатели.