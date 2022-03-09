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Очікуємо жорстких санкційних рішень від ЄС проти Росії, - Зеленський

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Середа 09 березня 2022 00:52
Очікуємо жорстких санкційних рішень від ЄС проти Росії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Євросоюзу жорстких санкційних рішень проти Росії за її агресію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави держави.

"Вже очікуємо і жорстких рішень від ЄС, санкційних проти Росії за цю війну. Не просто так, не проти звичайних людей, а за цю агресію, про яку її автори ще пошкодують. Це буде, обов'язково", - заявив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що тому в керівництві Росії повинні усвідомити, що США, Великобританію, Євросоюз, Канаду, Австралію, Японію та інші вільні країни світ буде тільки підтримувати.

Нагадаємо, одна з найбільших кріптобірж світу Coinbase повідомила, що зобов'язується дотримуватися санкцій, які накладені на російський фінансовий сектор урядами різних країн. Американська компанія вже приступила до блокування приблизно 25 тисяч російських гаманців.

Ми також писали про те, що Конгрес США погодив процедуру заборони на постачання енергоносіїв з Росії. Таким чином узгоджено законопроєкт про заборону імпорту нафти з РФ. Крім того, документ передбачає розрив нормальних торгових відносин з Росією і Білоруссю.

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Володимир Зеленський Російська Федерація
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