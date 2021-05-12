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Мы ожидаем обострения со стороны РФ в любой момент, - Таран

Новина українською →
Киев, Среда 12 мая 2021 10:42
Мы ожидаем обострения со стороны РФ в любой момент, - Таран Фото: министр обороны Андрей Таран (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны ожидает обострения ситуации со стороны Российской Федерации в любой момент. По словам министра обороны Андрея Тарана, Украина всегда готова оказать соответствующий отпор.

Об этом Таран заявил во время общения с журналистами после выступления на форуме "Украина 30".

"Относительно возможного обострения осенью. Если я буду рассчитывать на то, что только осенью может быть обострение - я должен нести уголовную ответственность. Мы ожидаем обострения в любой момент. Мы всегда готовы оказать соответствующий отпор", - заявил Таран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует уменьшение российских войск возле украинской границы.

При этом президент считает, что сейчас никто, в том числе и РФ, не готовы пойти на полномасштабное обострение ситуации. Зеленский отметил, что если это произойдет, может начаться мировая война.

Также РБК-Украина писало, что глава СБУ Иван Баканов заявил о пяти направлениях, на которых РФ развернула свои войска. При этом он отметил, что в этом контексте не стоит забывать о Беларуси, которая является союзником РФ.

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