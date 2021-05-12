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Ми очікуємо загострення з боку РФ в будь-який момент, - Таран

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 10:42
Ми очікуємо загострення з боку РФ в будь-який момент, - Таран Фото: міністр оборони Андрій Таран (РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство оборони чекає загострення ситуації з боку Російської Федерації в будь-який момент. За словами міністра оборони Андрія Тарана, Україна завжди готова надати відповідну відсіч.

Про це Таран заявив під час спілкування з журналістами після виступу на форумі "Україна 30".

"Щодо можливого загострення восени. Якщо я буду розраховувати на те, що тільки восени може бути загострення - я повинен нести кримінальну відповідальність. Ми очікуємо загострення в будь-який момент. Ми завжди готові надати відповідну відсіч", - заявив Таран.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.

При цьому президент вважає, що зараз ніхто, в тому числі і РФ, не готові піти на повномасштабне загострення ситуації. Зеленський зазначив, що якщо це станеться, може початися світова війна.

Також РБК-Україна писало, що глава СБУ Іван Баканов заявив про п'ять напрямків, на яких РФ розгорнула свої війська. При цьому він зазначив, що в цьому контексті не варто забувати про Білорусь, яка є союзником РФ.

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