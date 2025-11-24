Ожеледиця спричинила до 20 ДТП на трасі Київ-Житомир: водіїв попередили про небезпеку
У Києві та області зранку 24 листопада спостерігається складна ситуація на дорогах через ожеледицю. Водіїв просять бути максимально уважними, щоб уникнути ДТП.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Києва та Київської області.
Ситуація в столиці
Патрульна поліція Києва попереджає про ускладнений рух на Подільсько-Воскресенському мосту через дорожньо-транспортну пригоду. Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням затримок.
Аварії на трасі Київ-Житомир
За даними соцмереж, лише за ранок на трасі Київ-Житомир сталося близько 20 ДТП. Користувачі повідомляють, що причиною масових аварій стала ожеледиця, яка з’явилася на окремих ділянках дороги.
Попередження для водіїв
У Патрульній поліції Київської області наголошують, що на дорогах регіону місцями ожеледиця. Водіїв закликають бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки:
- перевірити технічний стан авто перед виїздом;
- не використовувати літню або зношену гуму;
- уникати різких маневрів;
- дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;
- знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів і навчальних закладів.
Поліція нагадує: у разі надзвичайної ситуації на дорозі можна телефонувати на спецлінії 102 або 112.
Раніше РБК-Україна писало, що на високогір’ї Карпат 24 листопада зафіксували хмарну погоду, обмежену видимість і мороз до -12°C, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський. Синоптики попереджають, що на дорогах західних областей можлива ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, в Україні очікуються дощі в окремих регіонах, а місцями температура підніметься до +15°. У західних областях можливий сніг у Карпатах та ожеледиця, тоді як у центрі й на півночі переважатиме суха погода. На Півдні та Південному Сході буде найтепліше, а в Києві - хмарно з проясненнями та 2-4° тепла.