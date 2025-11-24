Ожеледиця спричинила до 20 ДТП на трасі Київ-Житомир: водіїв попередили про небезпеку

У Києві та області зранку 24 листопада спостерігається складна ситуація на дорогах через ожеледицю. Водіїв просять бути максимально уважними, щоб уникнути ДТП.

Ситуація в столиці

Патрульна поліція Києва попереджає про ускладнений рух на Подільсько-Воскресенському мосту через дорожньо-транспортну пригоду. Водіїв просять планувати маршрут з урахуванням затримок.

Аварії на трасі Київ-Житомир

За даними соцмереж, лише за ранок на трасі Київ-Житомир сталося близько 20 ДТП. Користувачі повідомляють, що причиною масових аварій стала ожеледиця, яка з’явилася на окремих ділянках дороги.

Попередження для водіїв

У Патрульній поліції Київської області наголошують, що на дорогах регіону місцями ожеледиця. Водіїв закликають бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки:

перевірити технічний стан авто перед виїздом;

не використовувати літню або зношену гуму;

уникати різких маневрів;

дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції;

знижувати швидкість поблизу пішохідних переходів і навчальних закладів.

Поліція нагадує: у разі надзвичайної ситуації на дорозі можна телефонувати на спецлінії 102 або 112.