Без світла залишилися 500 населених пунктів через негоду: де саме

"Через складні погодні умови, а саме ожеледь і налипання мокрого снігу – на ранок повністю або частково був знеструмлений 531 населений пункт в семи областях: Одеській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Чернігівській", - зазначили в "Укренерго".

Повідомляється, що бригади обленерго здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

Обстріли енергетики

Росіяни вночі здійснили серію атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. Як наслідок – на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу та заживити усіх абонентів.

Споживання електроенергії

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні зросло. Сьогодні, 29 січня, станом на 9:30, його рівень був на 1,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у середу. Причина змін – менший обсяг вимушених заходів обмеження у частині регіонів.

Вчора, 28 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня – у вівторок, 27 січня.