Без света остались 500 населенных пунктов из-за непогоды: где именно

"Из-за сложных погодных условий, а именно гололеда и налипания мокрого снега - на утро полностью или частично был обесточен 531 населенный пункт в семи областях: Одесской, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Черниговской", - отметили в "Укрэнерго".

Сообщается, что бригады облэнерго осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

Обстрелы энергетики

Россияне ночью совершили серию атак на объекты энергетической инфраструктуры. Как следствие - на утро есть новые обесточивания в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу и оживить всех абонентов.

Потребление электроэнергии

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии в Украине выросло. Сегодня, 29 января, по состоянию на 9:30, его уровень был на 1,6% выше, чем в это же время предыдущего дня - в среду. Причина изменений - меньший объем вынужденных мер ограничения в части регионов.

Вчера, 28 января, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня - во вторник, 27 января.