Оздоровление детей: Раде рекомендуют поручить Кабмину разработать госпрограмму

Соответствующую рекомендацию дал комитет по вопросам молодежи и спорта.

При разработке соответствующей государственной программы Кабмина планируется рекомендовать учесть:

особенности работы детских заведений оздоровления и отдыха в условиях действия карантина;

необходимость предоставления за счет государственного и местных бюджетов финансовой поддержки, направленной на сохранение и развитие сети детских учреждений оздоровления и отдыха.

Государственная программа отдыха и оздоровления детей работала только до 2008 года.

"Комитет неоднократно в течение нескольких созывов обращался к правительству по разработке соответствующей государственной целевой программы, соответствующие поручения Кабинета министров утверждались постановлениями ВРУ, однако до сих пор требования статьи 25 закона "Об оздоровлении и отдыхе детей" не выполнены", - говорится в сообщении.

В случае принятия постановления правительство должно разработать такую ​​госпрограмму в течение трех месяцев.

"По результатам обсуждения члены комитета рекомендуют Верховной раде принять проект постановления с учетом предложений комитета", - говорится в сообщении.